MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
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