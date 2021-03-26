Euro
9.47
Dolar
8.02
BIST 100
1,388.17
Altın
1,727.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darp ettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi, adliyeye sevk ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi
logo
Türkiye

MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi

Sarp Özer   | 26.03.2021
MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
MSB
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar
Almanya’da son 24 saatte 21 bin 573 Kovid-19 vakası kaydedildi
Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
'Bu hastalığın hafifi bile çok yıpratıcı'
Meksika Kovid-19 kaynaklı can kaybı 200 bini aşan 3. ülke oldu

Benzer haberler

MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı

MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı
MSB: Halep'ten ateşlenen füzeler Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

MSB: Halep'ten ateşlenen füzeler Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı