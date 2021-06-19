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Türkiye

Molotofkokteylli saldırının yapıldığı AK Parti Hani İlçe Başkanlığındaki hasar görüntülendi

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına dün yapılan molotofkokteylli saldırı sonucu parti binasının cam ve duvarında oluşan hasar görüntülendi.

Ömer Yasin Ergin,Osman Bilgin   | 19.06.2021
Molotofkokteylli saldırının yapıldığı AK Parti Hani İlçe Başkanlığındaki hasar görüntülendi Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakir

Molotofkokteylli saldırının yapıldığı AK Parti Hani İlçe Başkanlığındaki hasar görüntülendi

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına dün yapılan molotofkokteylli saldırı sonucu parti binasının cam ve duvarında hasar oluştu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İlçede dün saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığına düzenlenen molotofkokteylli saldırı nedeniyle parti binasında hasar oluştu.

Saldırganların AK Parti Hani İlçe Başkanı Şevket Uçak'ın odasını hedef alarak attıkları molotofkokteylinin pencere ile duvarda oluşturduğu hasar görüntülendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Masum Melikoğlu, il başkan yardımcıları ve partililerle İlçe Başkanlığını ziyaret etti, bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Diyarbakır'ın huzuru, refahı ve geleceği için mücadele ettiklerini belirten Aydın, insanların yüreğine dokunarak bazı durumları değiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Aydın, "Bu tür provokatif eylemler geçmişte de bizim coğrafyamızda yaşanan bazı hadiselerdi. Allah'a şükür, bugün oluşturulan huzur ve güven ortamı sonucunda olayın failleri emniyet mensuplarımız tarafından yakalandı, haklarında adli süreç başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin terör örgütü PKK ile iltisaklı olduklarına yönelik bilgi bulunduğunu vurgulayan Aydın, soruşturma derinleştirildikçe saldırganların arkasında kimlerin olduğunun tespit edileceğini söyledi.

Diyarbakır'ın bir değişim ve dönüşüm içerisinde bulunduğunu dile getiren Aydın, bu değişim ve dönüşümün terör örgütü sempatizanlarını rahatsız ettiğini bildirdi.

İl Başkanlığı olarak tüm ilçe başkanlıklarıyla bir bütün içerisinde bir yumruk gibi hareket edeceklerini, her yeri dolaşacaklarını ve insanları kazanacaklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de biliyorduk ki bugüne kadar burada yaşayan insanlarımızı kendi kötü emelleri için kurban etmeye çalışan insanlara rahatsızlık vereceğiz. Bugüne kadar Kürt gençlerinin kanını Türk solunun pespayelerine peşkeş çekenler bizlerden rahatsızlık duyacaklar. Vermiş olduğumuz rahatsızlıkla gurur duyuyoruz. Bizler yılmadan, usanmadan parti çalışmalarımızı aynı kararlılıkla ve güçle sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu tür münferit hadiselerin herhangi şekilde bir güvenlik zafiyetinden kaynaklanmadığının, yaptığımız başarılı çalışmalardan duydukları rahatsızlık nedeniyle gerçekleşmekte olduğunun farkındayız.

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