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MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete girecek.

Cankut Taşdan   | 05.01.2020
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Ankara

MİT'in yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor. 

Edinilen bilgiye göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı yarın yapılacak. 

"KALE"nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.

İlk bina Hacı Bayram'da

TBMM’de 1965’te kabul edilen 644 sayılı Kanun’la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ilk binası Hacı Bayram Camisii bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı’nın karşısındaki Vakıflar Binası’na, ardından 1970’li yıllarda Yenimahalle’deki adresine taşınmıştı.


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