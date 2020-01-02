MİT'in Arnavutluk'ta yakaladığı FETÖ firarisi Çelik'in emniyetteki işlemleri sürüyor
MİT'in Arnavutluk'taki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ firarisi Çelik'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
İstanbul
Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik'in işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Çelik, dün Arnavutluk'ta MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.