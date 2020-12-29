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MİT tırlarının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 29.12.2020
MİT tırlarının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

Adana

MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

Krarda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

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