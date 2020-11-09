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MİT, PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi

MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.11.2020
MİT, PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi

Ankara

MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.

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