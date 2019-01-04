MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

ANKARA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı.
MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Gelen, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade veren Gelen, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mehmet Gelen, mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Darbe girişiminin ardından Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan Gelen, MİT tarafından 29 Aralık 2018'de Türkiye'ye getirilmişti.
Muhabirler: Serdar Açıl, Barış Kılıç