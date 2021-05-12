MİT, Gara'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'li 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.
Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.
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