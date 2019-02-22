Mısır'da idam edilen gençler için gıyabi cenaze namazları kılındı

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi İstanbul'da protesto edildi. Protestoların ardından Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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İstanbul'da yaşayan bir grup Mısırlı ile Özgür-Der üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Fatih Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında bir araya gelen çok sayıda kişi, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

İdam edilenlerin fotoğraflarını taşıyarak sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Katil Sisi hesap verecek", "Müslüman zulme boyun eğmez" sloganları attı.

Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar, aralarında İstanbul'da yaşayan Mısırlıların da bulunduğu gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Mısır'daki idam kararlarının durdurulması çağrıda bulundu.

İdam edilenlerin darbe karşıtı olduğunu anımsatan Ayar, şöyle konuştu:

"Bu insanların tek suçu Sisi cuntasına 'hayır' demeleridir, Müslüman olmalarıdır. Bu katliamların durdurulması gerekiyor. Bizler, Müslümanlar olarak buradan haykırıyoruz, idamlara 'dur' denilmesini, bu zulümlere 'dur' denilmesini istiyoruz. Bütün vicdanlı insanların harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz. Şehit edilen bu kardeşlerimiz ve haklarında ölüm kararı verilen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz."

Bu arada Mısır'da idam edilenlerin bazı yakınları da Fatih Camisi avlusunda taziyeleri kabul etti.

Diyarbakır

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesince organize edilen Diyarbakır'daki etkinlikte, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de Mısır'da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde yapılan protesto gösterisinde, idam edilen 9 gencin fotoğrafı taşındı. "Mısır'da idam sehpasına korkusuzca yürüyen 9 kardeşimizin şehadetini tebrik ediyoruz", "ABD kuklası Sisi iş birlikçilerine lanet olsun", "Sisi döktüğü Müslüman kanında boğulacak" yazılı pankartların taşındığı gösteride, "Katil Sisi, katil Amerika" şeklinde Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı.

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, yaptığı açıklamada, yine Mısır'dan şehadet haberleri geldiğini, bunun İslam ümmetini hüzne boğduğunu söyledi.

Beber, "İslami mücadelenin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olan Mısır'da yaşananlar, küresel küfrün ümmeti nasıl muhasara altına aldığına şahitlik ediyor. Ümmet, parçalanmışlık halinin nelere mal olduğunu yine acı bir şekilde tecrübe ediyor. Sen ben kavgasının bizleri nasıl da tükettiğine, güçsüz ve zayıf düşürdüğüne, zalimi nasıl da pervasız hale getirdiğine tanıklık ediyor." dedi.

Darbeyle iktidarı işgal eden Sisi'nin tıpkı selefleri gibi acımasızca İslam'ın bugününü ve yarınını hedef alarak Müslümanları katlettiğini kaydeden Beber, şunları belirtti:

"Siyonizmin ve emperyalist ABD'nin üst akıl olarak yönlendirdiği İslam coğrafyasındaki kukla rejimlerin her gün yeni bir cinayet, katliamla küresel küfrün siyasi ve ekonomik işgaline karşı direnen İslam gençliğini hedef alması tepkisiz kalınacak bir hadise değildir. Bu vahşete en yüksek perdeden tepki göstermek tüm Müslümanların itikadi mesuliyeti, asli vazifesidir. Köleleşmeyen, esir olmayan, hür irade sahibi tüm İslam ülkelerinin devlet başkanları, idarecileri zalim Sisi ve onun gibilerin zulmünü durdurmak için harekete geçmelidir. Masumların kanını döken Sisi ve avenesinden hesap sorulmalıdır."

Mısır'daki 9 idama tepki

Beber, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Mısır'da ve Müslümanların baskı ve zulüm altında inlediği her yerde akan kanın durmasını, zulmün ve işgallerin sonlanmasını, tüm Müslümanların ittifakına, ittihadına vesile olacak sebepler yaratmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Bingöl

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bingöl Şubesi de Mısır'da İhvan üyesi 9 kişinin idam edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan dernek üyeleri, Mısır hükümeti aleyhine slogan atarak, idamları protesto etti.

ADG Bingöl Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Tiryaki, grup adına yaptığı açıklamada, 2015'te Mısır'ın başkenti Kahire’de bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan İhvan üyesi 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Mısır mahkemeleri tarafından verilen kararların siyasi olduğunu aktaran Tiryaki, "İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır. Mısır da zulümler bir an önce dinmeli. Başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Siirt

Siirt Üniversitesi Camisi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça 4 dilde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan Taha Eren, en büyük zulmün, bir insanı haksız yere öldürmek olduğunu söyledi.

Eren, "Kur'an-ı Kerim haksız yere birinin öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesi gibi görmektedir. Darbeci Sisi yönetimi, bu günahsız ve masum gençleri idam ederek, Allah'ın sınırlarını aşmış ayrıca bütün insan hakları sözleşmelerini de çiğnemiştir." dedi.

Mazlumların yanında olmak için etkinliği düzenlendiklerini ifade eden Eren, "Diriyiz, ayaktayız ve hazırız. Allah'tan bu kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini diliyor, bu işin faillerine de lanet ediyoruz. Allah Müslümanların yaşadığı toprakları zalimlere karşı muhafaza etsin. Dost olarak Allah yeter. O ne güzel vekildir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve öğretim görevlileri de katıldı.

Osmaniye

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şubesi üyeleri tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Envar-ül Hamit Camisi bahçesinde bir araya gelen şube üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Alparslan Yıldırım, Mısır'da son günlerde mahkemelerce verilen idam kararlarının adil bir biçimde değil siyasi bir amaçla verildiğini söyledi.

2013 yılında başa gelen Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 senesinden bugüne yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını hatırlatan Yıldırım, "İçimizi yakan bu olay karşısında asıl dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri adına yöneticilerin yaşananlara ses çıkarmamasıdır." dedi.

İdama çarptırılanların büyük çoğunluğunun Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşlerin üyesi ya da bağlantısı bulunan kişiler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Yapılan son infaz gösterdi ki darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması, tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte batı 'insan hakları' ve 'adalet' kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Baskıcı ve totaliter rejimlerin gerek Mısır gerek İslam coğrafyasını hiç bir yere götürmeyeceğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Mısır'da idamlar durdurulmalıdır. İnsan haklarına ve adil yargılanmaya riayet edilmelidir. Sisi yönetimi kendi toplumu ile kucaklaşmalıdır. Mısır'da zulümler bir an önce bitmeli, başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Bu zulümler bir gün muhakkak dinecek ve adil bir nizam tesis edilecektir."

Edirne

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi Edirne'de protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri, cuma namazının ardından Eski Cami önünde bir araya geldi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 9 kişinin insanlık dışı, hukuk dışı idam edilmesini kınadıklarını söyledi.

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişinin idam edildiğini anımsatan İriş, "Mısır'da yapılan idamlar mahkemeler tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu olaylar karşısında bizi dehşete düşüren durum, İslam ülkeleri yöneticilerinin yaşananlara sessiz kalmasıdır." dedi.

Sakarya

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Şube Başkanı Hasan Zengin, yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana, yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını aktaran Zengin, "Mısır'daki idamlar, Mısır mahkemeleri tarafından adil biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Zengin, Mısır'da idama çarptırılanların çoğunun, Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olan Mısırlılar olduğuna işaret ederek, üst mahkeme bu cezaların bir kısmını iptal etse de yıl içerisinde Mısır'da 15 kişinin idam edildiğini kaydetti.

Malatya

Malatya Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Darbeci Sisi'nin geride kalan 6 yıl boyunca demir yumrukla yönetmeye çalıştığı ülkeyi kan gölüne, cehenneme çevirdiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu günlerde de kanla elde ettiği koltuğunu korumak için zulümde sınır tanımayan, firavunu kendisine örnek almış İsrail’in maşası Sisi, zulme direnen Mısır halkını susturmak için dar ağaçları kurdu. Son 6 ayda 180 Mısırlı masum genci suçsuz yere idam etti. Dünyanın nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Dünyanın sessizliğini gören Sisi son 15 günde idamları hızlandırdı. Geçen hafta 6, bu hafta başında ise 9 masum genci Mısır halkının gözünü korkutmak için idama gönderdi."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahramanmaraş Şubesince, Ulu Cami Meydanı'nda, cuma namazının ardından, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam edilmesi protesto edildi.

AGD Şube Başkanı Ahmet Bolat, Mısır'daki yapılan idamların mahkemeler tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar olmadığını söyledi.

Bu kararların tamamen siyasi amaçla verildiğini belirten Bolat, içlerini yakan bu olay karşısında İslam ülkelerinin yöneticilerinin ses çıkarmamasının kendilerini dehşete düşürdüğünü kaydetti.

İdamların durdurulmasını isteyen Bolat, "Bu süreçten sonra darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Biz buradan darbeci Mısır Yönetimi’ne ve Sisi'ye ülke halklarıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz. İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzurun birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin oluşmasından geçtiğini görmelidirler." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesince Demokrasi Parkında, cuma namazının ardından düzenlenen basın açıklamasıyla, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam yoluyla haksız şekilde şehit edilmesi protesto edildi.

AGD Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Mısır'daki yapılan idamların Mısır Mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilen kararların olmadığını dile getiren Beyazkaya, "Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kahta ilçesinde de 30'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto etti.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı İsmail Tümer, Mısır'daki cunta hükümetinin 9 Müslüman'ı şehit ettiğini dile getirerek, "Bu cuntanın mahkemesi ve kiralık hakimleri tarafından düzmece gerekçeler ileri sürülerek 9 Müslüman genç kardeşimiz hakkında verilen idam cezasını utanç verici olduğunu bildiriyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Mısır'da yaşanılan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu idam kararları mutlaka durdurulmalıdır." diye konuştu.