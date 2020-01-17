Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,556.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mısır'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.

İzzet Taşkıran   | 17.01.2020
Mısır'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi

İstanbul

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’de

Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’de

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı

BM'den Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı

AB: Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli

AB: Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli
Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına tepkiler sürüyor

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına tepkiler sürüyor