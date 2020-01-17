Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’de

Mısır'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi
Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.
İstanbul
Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.
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