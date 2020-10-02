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'Minik Leyla cinayeti' davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada bugün kararın açıklanması bekleniyor.

Selami Küçükoğlu   | 02.10.2020
'Minik Leyla cinayeti' davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor

Ağrı

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada bugün kararın açıklanması bekleniyor.

Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Ağrı Adliyesi önünde duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle minik Leyla'nın anne ve babasına mahkemeye katılmaması konusunda ricada bulunduğunu söyledi.

Davada karar beklentilerinin olduğunu ifade eden Tunç, "Bir kez daha Türkiye'nin başı sağ olsun. Ne yazık ki Leyla Aydemir'i yaşatamadık. 2,5 yıldır devam eden yargılama sürecinin sonuna geldik. Beklentimiz karar duruşması olması yönünde. Karar duruşması olması hasebiyle gergin bir atmosferin olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Leyla'nın anne ve babasına bu duruşmaya katılmamaları konusunda ricada bulundum." dedi.

Tunç, bütün toplumun Leyla'nın acısını derinden yaşadığını anımsattı.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Böyle bir güvenlik gerekçesiyle her ne kadar bütün toplum olarak Leyla'nın acısını derinden yaşamış olsak da ateş en çok düştüğü yeri yakar. Leyla'nın ailesini bir kez daha travma yaşatmaya gerek yok. Bu duruşmada daha önce üç tane zorla getirme kararı olan tanık beyanı eksik. Ancak biz bunların yargılamayı uzatmak amaçlı duruşmaya katılmadığı, bu yüzden heyetin bunları dinlemekten vazgeçmesi gerektiğini mahkemeye bildirdik. Ayrıntılı, yazılı beyanlarımızı esasa ilişkin mütalaaya karşı sunduk. 7 sanığın tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yazılı ve sözlü taleplerimiz bildirdik. Akışa göre duruşmadan sonra gerek duyarsam anne ve babayı çağırabiliriz."

Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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