Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Türkiye

Minik Fatmanur, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kars'ta yaşayan ailenin 6 yaşındaki kızı Fatmanur Kaya, ailesiyle umreye gitmek için biriktirdiği 165 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cüneyt Çelik   | 11.04.2020
Minik Fatmanur, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Karslı 6 yaşındaki Fatmanur Kaya, ailesiyle umreye gitmek için biriktirdiği 165 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Anaokul öğrencisi Kaya, 6 ay önce ailesiyle umreye gitmek için kumbarasında para biriktirmeye başladı.

Bunun üzerine "umre kumbarası" yazan Kaya, iş yerinde olan babasını arayarak, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlayacağını söyledi.

Ailesinden onay alan Kaya, topladığı paraları, Vefa Sosyal Destek Grubundaki polislere teslim etti.

Baba Mustafa Kaya, kızının bu davranışından memnun olduğunu ve onunla gururlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 56’ya çıktı
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Minik Fatmanur, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Minik Fatmanur, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kars’ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar

Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar
Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek