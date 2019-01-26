Milli ve yerli projeleri olan kadınlar KADEM kampında buluştu

Fotoğraf: AA/Şengül Oymak

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı"nda, "milli" ve "yenilikçi" projeleri olan 30 kadın bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen kampa, "Bir Fikrim Var" sloganıyla katılmaya hak kazanan kadınlar, projelerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.

KADEM ve TÜBİTAK MARTEK iş birliğiyle kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması amacıyla düzenlenen "İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı"nda kadın kursiyerler, girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim alıyor.

KADEM İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADEM'in önemli işlere imza attığını belirterek, girişimcilik kamplarını son 4 yıldır düzenlediklerini söyledi.

Kampa her sene 300-400 civarında başvuru aldıklarını anlatan Odabaşı, bunların arasından inovatif fikri olan 30 kadını kampa davet ettiklerini bildirdi.

Her yıl kampa 30 kişiyi kabul ettiklerini ve 4 yıllık süreçte 120 girişimci kadının eğitimlere katıldığını belirten Odabaşı, şunları kaydetti:

"Kampa davet ederken de önceliklerimiz şöyle oluyor, kadınlara diyoruz ki milli ve yerli üretime destek olacak bir projen varsa Ar-Ge'ye, bilime dayalı çalışmaların varsa gel, burada projeni yazacak şekilde bu kamptan ayrıl. Burada finanstan, pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede girişimcilik dersleri alıyorlar. Kişilerin kendilerini anlatabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, kendi şirketlerinin değerleri, yatırımcılarla bir araya gelmelerine kadar olan bu süreci kapsayan bütün detaylı eğitimleri alıyorlar ve bundan sonra da ilk 5'i seçiyoruz. Seçtiğimiz 5 arkadaşımız da şirketini kurduğunda, yine TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in verdiği desteklerden herhangi birini alması durumunda biz de KADEM olarak 25'er bin lira kendilerine desteğimizi sunuyoruz."

Devletin birçok girişimcilik desteği bulunduğunu, bunu buraya gelenlerin öğrenmesini istediklerine değinen Odabaşı, kadınların çok önemli ve yenilikçi projelere imza attığını, bundan gurur duyduklarını dile getirdi.

Odabaşı, 45 ilde temsilcisi olan KADEM'in çok büyük bir aile olduğunu, kadınları her alanda desteklemeye çalıştıklarını aktardı.

"Şirketleşme durumuna geldiğimizi düşünüyoruz"

Duygu Sezgin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde grafik tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olduğunu belirterek, kampa çocukların sanat eğitimi için tasarlanmış öykülü boyama uygulaması olan Mini Art Projesiyle katıldığını bildirdi.

Projesi hakkında bilgi veren Sezgin, "Örneğin dünyanın en önemli eserlerinden birini alalım. Mona Lisa'nın çocuksu versiyonunu hem boyuyorlar hem de orijinalini kimin yaptığını, nerede yapıldığını sesli olarak dinleyebiliyorlar. Böyle bir uygulamamız var. Şu anda yayında. Burada olmamın sebebi, bu uygulamayı bilim, tarih, spor gibi alanlarda geliştirmek. Daha önce böyle bir kampa katılmadım. Bir girişimcinin burada aldığı bilgiler, sanıyorum bir baş ucu kitabı niteliğinde bilgiler çünkü çok farklı kategorilerde bilgiler alıyoruz. Bize böyle bir fırsat verildiği için ayrıca mutluyuz. Ülkemizdeki yönetici kadın ve çalışan kadın oranlarının düşük olması, böyle bir projenin önemini daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Dr. Kübra Kul Köprülü de moleküler biyoloji alanında çalışmalar yaptığını vurgulayarak, moleküler biyolog olarak sahadaki bazı sorunları tespit ederek proje geliştirdiğini kaydetti.

Kampa DNA izolasyon kit tasarımı ile katıldığını anlatan Köprülü, "Projemizi kampta paylaşmak istedik ve artık şirketleşme durumuna geldiğimizi düşünüyoruz çünkü çok önceden piyasanın nabzını yoklamak istedik ve şirketleşmeden ürünlerimizi çeşitli araştırmacılarla paylaştık. Bir akademisyen olarak sahayı çok iyi biliyorsunuz ama bunun bir de pazarlama kısmı var. O kısımla ilgili bilgi ve yeteneklerimi artırmak için bu kampta bulunuyorum. Bana da çok faydalı oldu. İyi ki geldim." şeklinde konuştu.

"İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı"nda 20 Ocak'ta başlayan eğitimler, 27 Ocak'ta sona erecek. Düzenlenecek törende ise dereceye giren 5 kursiyere 25 bin lira ödül, diğer kursiyerlere ise sertifika verilecek.