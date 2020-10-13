Milli sörfçü Çağla Kubat'ın tekne motorunun çalınması güvenlik kamerasında
Milli sörfçü Çağla Kubat'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde teknesinden 70 bin lira değerindeki motorun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir
Milli sörfçü Çağla Kubat'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde teknesinden 70 bin lira değerindeki motorun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Alaçatı Mahallesi Akçakaya mevkisinde dün sörf okulunun önündeki bottan tekne motorunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir iş yerinin güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi.
Görüntülerde, üç kişinin motoru sökmesi ve taşıması yer alıyor.
Olay
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağla Kubat'a ait teknenin motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklanmış, bir depoda bulunan motor sahibine teslim edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.