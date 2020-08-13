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Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri yer aldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.08.2020
Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılık ve aynı gemilerle devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.

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