Milli Savunma Bakanlığından Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafı paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.
Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır.
Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır.
Beklediğim, şerefimdir, özümde VATAN’ımdır.#MSB #TSK pic.twitter.com/AFaWyTjP0q
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:
"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.