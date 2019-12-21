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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafı paylaşıldı.

Ferdi Türkten   | 21.12.2019
Milli Savunma Bakanlığından Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:

"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."

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