Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.
Kahraman Ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kutü’l Amâre Zaferi’nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.#KutülAmare pic.twitter.com/xw7at5kVXH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.