Milli Savunma Bakanlığından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yayımlanan kliple kutladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığından '#29Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi https://t.co/gKRt3g4ddp pic.twitter.com/htI0uv6ffn— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 29, 2019
MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." başlığıyla yayımlanan bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.
Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemindeki askerler ile kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların görüntülerine yer veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.