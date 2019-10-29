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29 Ekim kutlamaları
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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yayımlanan kliple kutladı.

Aykut Karadağ   | 29.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." başlığıyla yayımlanan bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemindeki askerler ile kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların görüntülerine yer veriliyor.

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