Euro
6.26
Dolar
5.71
BIST 100
103,179.90
Altın
1,508.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılıyor. 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığından "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." açıklaması yapıldı.

Sarp Özer   | 04.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı Fotoğraf: Mustafa Güçlü/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." açıklaması yapıldı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

'Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı'

'Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı'

İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi