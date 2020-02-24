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Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandığı bildirildi.

İsa Toprak   | 24.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

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