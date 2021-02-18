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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 18.02.2021
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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