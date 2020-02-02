Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

MSB, Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 02.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüleri paylaştı

MSB: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

Vuhan'dan tahliye edilerek Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
Çin'de salgın altındaki Vuhan'a 1400 askeri sağlık personeli gönderildi

Çin'de salgın altındaki Vuhan'a 1400 askeri sağlık personeli gönderildi
Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı

Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı