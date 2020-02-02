MSB: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı
MSB, Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.
Çin’in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağımızın dün gece başlayan arıtma işlemleri tamamlandı. KBRN uzmanlarımız uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttu.#MSB #TSK pic.twitter.com/VylDWNUTPZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2020
Açıklamada, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.