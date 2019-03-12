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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar'a sürpriz doğum günü kutlaması

Milli Savunma Bakanı Akar için, Afyonkarahisar ziyareti sırasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarp Özer   | 12.03.2019
Milli Savunma Bakanı Akar'a sürpriz doğum günü kutlaması

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için, Afyonkarahisar ziyareti sırasında sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Bakan Akar, Vali Mustafa Tutulmaz tarafından getirtilen doğum günü pastasını kesti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi.

Bakan Akar ve komutanların kentteki ilk durağı Afyonkarahisar Valiliği oldu. Burada Vali Tutulmaz tarafından brifing verilen Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Bakan Akar için sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Doğum günü dolayısıyla düzenlenen kutlama nedeniyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Bakan Akar, Vali Tutulmaz tarafından getirtilen pastayı kesti.

Bu arada, aralarında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da bulunduğu heyettekiler Bakan Akar’ın yeni yaşını kutladı.

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