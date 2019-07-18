Euro
6.40
Dolar
5.70
BIST 100
100,396.00
Altın
1,420.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 18.07.2019
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.

İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

MSB'de 'sıfır atık' uygulaması ve eğitimi

Kandil'e hava harekatı

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 20 asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 20 asker tutuklandı
Pençe Harekatı'nda terör örgütüne darbe

Pençe Harekatı'nda terör örgütüne darbe
Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti