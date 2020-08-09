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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Mehmet Tosun   | 09.08.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.  

Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar’ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. 

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