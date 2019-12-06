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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız." dedi.

Sarp Özer   | 06.12.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız." dedi.

Akar, "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı." ifadesini kullandı.

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