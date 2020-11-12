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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada hem sahadadır

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Sarp Özer   | 12.11.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada hem sahadadır

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" dedi.

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