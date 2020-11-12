Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada hem sahadadır
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Bakan Akar, "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.