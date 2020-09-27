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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

Sarp Özer   | 27.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

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