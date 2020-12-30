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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Milli Savunma Bakanı Akar sınır birliklerinde incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 30.12.2020
Milli Savunma Bakanı Akar sınır birliklerinde incelemelerde bulunuyor

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi’nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.

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