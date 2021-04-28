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Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Onbaşı Gökçe için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.04.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Onbaşı Gökçe için taziye mesajı yayımladı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında,  şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin bugün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.

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