Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmede ayrıca, Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.