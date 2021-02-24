Euro
8.77
Dolar
7.23
BIST 100
1,485.53
Altın
1,787.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

Sarp Özer   | 24.02.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca, Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Rize'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedbirler yeniden ele alındı
İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yunanistan'ın Ege'de gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor

MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi

MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
TSK personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı

TSK personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi