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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum’da "New Realities in Foreign Affairs and Interstate Relations after Covid-19" başlıklı oturumda konuşuyor. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor Milli Savunma Bakanı Akar konuşuyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar: Orduyu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koymak akla ziyan bir husus

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." dedi.

Sarp Özer   | 02.12.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Orduyu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koymak akla ziyan bir husus Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler: Hukuk gereğini yerine getirecek

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

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