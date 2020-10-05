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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Sarp Özer   | 05.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı. 

Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Akar tarafından "NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.

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