Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.