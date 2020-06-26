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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.06.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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