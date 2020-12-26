Milli Savunma Bakanı Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile de görüştü.
Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.