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Milli Savunma Bakanı Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 26.12.2020
Milli Savunma Bakanı Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile de görüştü.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

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