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Milli Savunma Bakanı Akar: Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur." ifadelerini kullandı.

Sarp Özer   | 27.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir‬. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz."

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