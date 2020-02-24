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Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Selma Kasap   | 24.02.2020
Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.

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