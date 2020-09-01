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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar ile Libyalı mevkidaşı Namroush bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü.

Sarp Özer   | 01.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ile Libyalı mevkidaşı Namroush bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

İki Bakan heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşmelerde Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti. Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı."

Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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