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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

Eda Özdener   | 02.10.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz Foto:AA/Arif Akdoğan

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, güvenli bölgenin tesisi konusunda oyalama ve geciktirmenin çalışmaları bitireceğini ifade ederek şöyle dedi:

"Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

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