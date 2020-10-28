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Milli Savunma Bakanı Akar: Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün mizah halidir

Milli Savunma Bakanı Akar, Charlie Hebdo dergisindeki yayına ilişkin, "İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir." dedi.

Barış Gündoğan   | 28.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün mizah halidir

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo'daki yayına ilişkin, "Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir." ifadelerini kullandı. 

Akar, Fransız Dergisi Charlie Hebdo’nun İslamiyet'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gayri ahlaki saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz."

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