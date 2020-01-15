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Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de akan kanın durmasıdır

Milli Savunma Bakanı Akar, "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.

Sarp Özer   | 15.01.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de akan kanın durmasıdır Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.

Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları hakkında Akar, " Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Akar, Libya'da ateşkesin bittiği iddiasıyla ilgili, "Arazide, sahada bunun karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Libya Konferansı konusunda Akar, "Oradan bir sonuç çıkabilecektir." dedi.

"Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz"

Akar, FETÖ ile mücadele konusunda ise, "15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, basın kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

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