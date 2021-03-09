Euro
9.09
Dolar
7.65
BIST 100
1,549.15
Altın
1,716.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk şehitliğini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Sarp Özer   | 09.03.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

BÜKREŞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Romanya'da Bükreş Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın da eşlik ettiği ziyarette, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar ardından mevkidaşı Ciuca anıta çelenk koydu.

Şehitlik defterini de imzalayan Bakan Akar, şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti

Bakan Akar ayrıca şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti.

Mevkidaşı Ciuca’nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerleri ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Çokuluslu Güneydoğu Kolordusu Komutanı Tümgeneral Tomita Catalin Tomescu, Türkiye'de görev yaptığı üç yılı unutmadığını belirterek Türkçe kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Akar, resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü. Bakan Akar ve eşi Şule Akar’ı havalimanında karşılayan Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ve eşi, havalimanındaki uğurlama törenine de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

'Hakurk ve Kandil’de, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
Türkiye ile Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı