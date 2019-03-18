Milli Savunma Bakanı Akar: Bu katliam İslam ve Türk düşmanlığının geldiği noktayı göstermekte
Milli Savunma Bakanı Akar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına dair, "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermekte." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili olarak, "Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Akar, "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.
"Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli bölge şart"
Bakan Akar, "Fırat’ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli bölge şart." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.