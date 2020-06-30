Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu belirtildi.

Barış Gündoğan   | 30.06.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

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