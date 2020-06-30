Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu belirtildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.