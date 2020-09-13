Milli Savunma Bakanı Akar açıklamalarda bulunacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta birazdan AA muhabirinin sorularını yanıtlayacak.
Antalya
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta birazdan AA muhabirinin sorularını yanıtlayacak.
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