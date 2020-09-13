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Milli Savunma Bakanı Akar açıklamalarda bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta birazdan AA muhabirinin sorularını yanıtlayacak.

13.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar açıklamalarda bulunacak

Antalya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta birazdan AA muhabirinin sorularını yanıtlayacak.

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