Euro
6.52
Dolar
5.88
BIST 100
118,853.60
Altın
1,550.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Barış Gündoğan   | 10.01.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı

Akar ve TSK komuta kademesinden 'üç kuvvetli' kutlama

Akar ve TSK komuta kademesinden 'üç kuvvetli' kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu