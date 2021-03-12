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Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

İbrahim Halil Aktürk   | 12.03.2021
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Istanbul

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 39 ilçenin kaymakamı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı öncülüğünde dua edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında hatmi şerif okudu.

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