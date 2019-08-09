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Türkiye

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiğini açıkladı.

Handan Güneş   | 09.08.2019
Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

İstanbul

Türkiye Varlık Fonundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi. Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.

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