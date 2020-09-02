Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı
Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımında, "İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak" ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara maske takma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulunarak, "Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat." ifadelerini kullandı.
Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekânlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat... pic.twitter.com/iZ4Q5LYJQB— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 2, 2020
Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Okulları güvenle açacağız" yazılı maske fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:
"Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Lütfen onlara maske takma alışkanlığı kazandıralım. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.