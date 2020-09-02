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Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı

Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımında, "İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak" ifadelerini kullandı.

Selma Kasap   | 02.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara maske takma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulunarak, "Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Okulları güvenle açacağız" yazılı maske fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Lütfen onlara maske takma alışkanlığı kazandıralım. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat."

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